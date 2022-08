Juhász Judit megmutatta, hogy a médiában lehet úgy is dolgozni, hogy nem durva és közönséges az ember, nem a szennyet terjeszti, pláne nem abból akar népszerűséget szerezni. Lehet úgy is érdekes az ember, hogy a szépet mutatja be szelíden és nem harsányan mondja el az igazát, ugyanakkor példa arra is, hogy keresztényként a médiában is ki lehet állni bátran az igazunkért - fűzte hozzá, megjegyezve, keresztényként igazunkért bátran kiállni a médiában is lehet. Ez a bátorság és szelídség, egyben határozottság jellemezte a politikában is Juhász Juditot.