Augusztus 7-ig regisztrálhatnak az alkotók a 68. Vásárhelyi Őszi Tárlatra. Magyarország legnagyobb múltra visszatekintő kortárs képzőművészeti kiállítását október elejétől láthatja a közönség Hódmezővásárhelyen, az Alföldi Galériában – közölte Miklós Péter múzeumigazgató az MTI-vel.

A szakember elmondta, a tárlat előkészítése során mintegy hatszáz alkotót kerestek meg, akik a korábbi években már szerepeltek műveikkel az Alföldi Galériában. A kiállítás azonban mindenki számára nyitott, olyanok is regisztrálhatnak, akik most kezdik csak pályájukat vagy még nem vettek részt a képzőművészeti seregszemlén.

A múzeumigazgató úgy fogalmazott, a tárlat egyik fő erénye, hogy egyszerre szerepel rajta az országosan vagy nemzetközileg is ismert művész és a jelenleg is tanulmányait folytató egyetemi hallgató. A nyitottság műfajilag is jellemző a kiállításra. Bár Hódmezővásárhely az alföldi iskola, a hagyományos, ábrázoló festészet egyik központja, a tárlat anyagában mindig hangsúlyos szerep jut más irányzatoknak is.

A kiállítás technikailag is sokszínű: bár a tárlat anyagának mintegy kétharmada festmény, szép számmal bemutatnak grafikákat, plasztikákat és vegyes technikával készült, kísérleti alkotásokat is – mondta Miklós Péter.

A művészek augusztus 7-ig regisztrálhatják alkotásaikat egy-egy nem feltétlenül műtárgyfotó minőségű reprodukcióval és adataik megadásával a beadas.oszitarlat.hu honlapon. Az ezt követően begyűjtött művek közül augusztus végén választja ki a Képiró Ágnes művészettörténész vezette zsűri a tárlat anyagát, és dönt a díjazottakról. A tárlat megnyitóját a tervek szerint október 9-én tartják az Alföldi Galériában, majd a kiállítás december elejéig látható.

Borítókép: Érdeklődők a 64. Vásárhelyi Őszi Tárlat megnyitóján a hódmezővásárhelyi Alföldi Galériában 2017. október 8-án. Fotó: MTI/Rosta Tibor