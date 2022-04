A tojásírás és -patkolás, valamint a magrátétes tojásdíszítés rejtelmeibe pillanthatnak be, kézműves foglalkozásokon, gyermekprogramokon vehetnek részt az érdeklődők a Baranya megyei Zengővárkonyban működő Míves Tojás Múzeum húsvétváró programsorozatában április 10. és 17. között.



Nienhaus Rózsa, a múzeum vezetője szerint a nyolcnapos programsorozatra sok látogatót várnak, ugyanis a pandémia miatt az utóbbi két évben nem tudták megrendezni az eseményt a szokásos formában.

Mint beszámolt róla, virágvasárnap és nagypéntek között mindennap megismerkedhetnek a látogatók a tojásírással és -patkolással, valamint a magrátétes tojásdíszítéssel. A bemutatókat délelőtt fél tizenegy és délután hat óra között tartják.



A nagyhéten hétfőn délután gyerekek számára lesz kézműves foglalkozás, kedden a szalmafonás mikéntjét tanulhatják el az érdeklődők, szerdán délután a jeles napokról és szokásokról hallhatnak előadást Burján István etnográfustól a látogatók, míg csütörtökön a kisgyerekeseket hívják zenés, énekes Ringatóra.



Nagypénteken Élő néphagyomány címmel rendezik meg a zengővárkonyi tojásírók délutánját, majd a MárkusZínház bábelőadására várják a családokat.



Nagyszombaton Sebestyén István, a népművészet mestere mond mesét a gyerekeknek, de lesz a meseterápiát bemutató foglalkozás is, továbbá elfeledett tavaszi zöld és böjti ételekről tartanak előadást, míg húsvét vasárnap hagyományőrző egyesületek adnak műsort.



A múzeum virágvasárnaptól húsvétig mindennap 10 és 18 óra között fogadja a látogatóka, akik arra is lehetőséget kapnak, hogy saját kezűleg díszítsenek tojásokat az ünnepi héten.



A Míves Tojás Múzeum egyedülálló gyűjteményét 2000-ben a zengővárkonyi tájház pajtájában nyitották meg, a gyűjtemény mintegy 2400 kiállított és további 2100, tárlókban őrzött darabot tartalmaz.



Az intézmény anyagának különleges darabjai közé tartoznak az úgynevezett utaveszett, a huculmintás, a karcolt, a bőcsi írott, a viaszlevonatos, a temperával festett, a patkolt, a mag- és szalmarátétes és a dróttal díszített tojások is.

A múzeumot a járványügyi korlátozások előtt évente több mint tízezren keresték fel; Magyarország mellett számos európai országból, valamint Ausztráliából, Afrikából, Kanadából, Japánból, Kínából, Oroszországból és az Egyesült Államokból is volt már látogatója az intézménynek.



A Míves Tojás Múzeummal és a húsvétváró programokkal kapcsolatban további részletek olvashatók a tojasmuzeum.hu honlapon és a Míves Tojás Múzeum Zengővárkony Facebook-oldalon.

Borítókép: Viaszlevonatos hímes tojást ír egy nő Zengővárkonyban, a Míves tojás múzeumban 2019. április 16-án.