A második alkalommal megvalósuló rendezvényen fellép többek között a Szabó Balázs Bandája, a Csík zenekar, a Kerekes Band, valamint a Ferenczy György és a Rackajam - áll a szervezők közleményében.



Mint kiemelik,

a Déryné Fesztivál, amely az első évében több mint 2500 látogatót vonzott, az idén gazdagabb zenei kínálattal és színvonalas színházi produkciókkal várja az érdeklődőket.



A színházi produkciók között kiemelt szerepet töltenek be a Déryné Társulat előadásai. Bemutatják Sütő András Balkáni gerle című darabját, valamint Petőfi Sándor János vitéz és Weöres Sándor Holdbeli csónakos című művét.



A fesztivál műsorában megtalálhatók a Déryné Program Országjárás és Vándorszínház alprogramjában szereplő alkotók is. A Fabók Mancsi Bábszínháza A székely menyecske meg az ördög című előadást hozza el Széphalomra, a Zenthe Ferenc Színház A tanulmány a nőkről című produkciót, míg az Aradi Kamaraszínház A Zördög című darabját mutatja be.



A műsort táncos, zenés produkciók is színesítik. Dánielfy Gergő előadásában lesz látható a Szimpla vágyak című mono-musical, valamint az Urban Verbunk is fellép a Völgyszínházban a Rózsa story című táncelőadással.



A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan a Csavar Színház A helység kalapácsát, valamint A nagyidai cigányok című interaktív előadást mutatja be.



A fesztivál zenei palettáján olyan zenekarok szerepelnek, mint a Csík zenekar, a Szabó Balázs Bandája, a Kerekes Band vagy Ferenczi György és a Rackajam. A fellépők között van a Borteraszon a Sentimento, a Gipsy Jazz Five, a Beatangok, a Valami Swing, a Fruzsikás, a Talamba, a Hutchky & Stars és a Resti Kornél zenekar. A Zsólyomkai pincesoron egyszál gitáros akusztikus produkcióval várja a közönséget Papp Sándor és Ritter István.



Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeuma-park ad otthont a családi programoknak, köztük a Nagy János vitéz játéknak, de a gyerekek artistákkal, bohóccal, mesemondóval is találkozhatnak, valamint báb- és hangszerbemutató is helyet kap a programban. Emellett népi játszóház, népi mondókák és Kerekítő-foglalkozások is várják a gyerekeket.



A közleményben kiemelik:

júliusban Sátoraljaújhely és környéke megtelik zenével, színházzal, kulturális és interaktív családi programokkal. A Kossuth Lajos Művelődési Központban, a Völgyszínházban, a Borteraszon, a Zsólyomkai Pincesoron, valamint Széphalmon, a Magyar Nyelv Múzeuma-parkban is szerveznek programokat.



A mozgó színházi karaván, a Theater Wagen Alsóberecki, Füzér, Füzérradvány, Mikóháza, Hollóháza, Telkibánya és Boldogkőváralja településekre látogat.



A közleményben Kis Domonkos Márkot, a Déryné Program, Déryné Fesztivál igazgatóját idézik, aki kiemelte: Sátoraljaújhelyen és környékén minden olyan érték találkozik, amely a Déryné Program missziója. Azon dolgoznak, hogy a kicsiktől a kamaszokon át az idősebb korosztályokig mindenki megtalálja a kedvére való kulturális programot. "Bízunk benne, hogy nem csak Sátoraljaújhely és közvetlen környékén, hanem megyei szinten is meghatározó kulturális eseménnyé válik a Déryné Fesztivál" - mondta.



A fesztivál programjairól további információ a derynefesztival.hu oldalon érhető el.

Borítókép: A Szabó Balázs Bandája együttes