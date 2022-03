Tartós élelmiszerekből, tisztálkodási cikkekből, matracokból álló szállítmányt juttattunk el Paks testvértelepülésére, Viskre. A második szállítmány kedden indult, Pakson és Tolna megyében szállást adunk a háború elől menekülőknek. Emellett hozzájárulunk a város és a fesztivál támogatásával megépült viski magyar óvoda fenntartásához – mondta Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter és Szántó Zoltán, a város alpolgármestere.

Kovács Antal, a Gastrobluest támogató MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, olimpiai bajnok cselgáncsozó arról beszélt, hogy számos ukrán és orosz barátja, egykori versenyzőtársa van, és reméli, hogy a háború véget ér a nyári paksi fesztiválig.

A jubileumi Gastroblues június 27-től július 4-ig tart majd. Gárdai Ádám szervező elmondta, hogy öt helyszínen ötven koncertet tartanak egy hét alatt nagyszínpadon, templomban és szabadtéren, és megrendezik a hagyományos főzőversenyt és borbarát találkozót. A fesztiválon harminc borász kínálja nedűit.

Fellép mások mellett Eric Gales amerikai gitárvirtuóz, a szintén gitáros, Kanadában élő Philip Sayce, aki annak idején Jeff Healey együttesében játszott, közös projekttel érkezik a dobos Pete York (ex-Spencer Davis Group) és a gitáros Miller Anderson, előbbi a Pete York Drum Boogie formációval is zenélni fog.

A hazai színtérről ott lesz a Glastroblueson például Herczku Ágnes és Nikola Parov, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, Egri Péter és a Mystery Gang, valamint új zenekarával, a Godfaterrel Tátrai Tibor.

A fesztivál felvezetéseként korábbi paksi koncertek anyagaiból Best of Gastroblues címmel DVD-k és CD-k jelennek meg, ezeket márciustól májusig mutatják be Pakson és a fővárosban.

Az első lemezbemutató koncert március 19-én lesz Pakson, ezen Keresztes Ildikó lép fel, vendége Takáts Tamás. Az énekesnő a sajtótájékoztatón felidézte, hogy a kilencvenes években vokalistaként dolgozott az East együttessel, amelynek Takáts Tamás volt a frontembere.

– Számos nagyszerű élmény köt a paksi fesztiválhoz, a most megjelenő DVD-t hat gastrobluesos koncert anyagából állították össze.

Március 26-án a Tűzkerék xT ad jótékonysági lemezbemutató koncertet Pakson,

az est bevételét a viski magyar óvoda fenntartására fordítják.

Április 1-jén, szintén Pakson a László Attila Quintet és Charlie lép színpadra. Mint a gitáros elmondta, először 1994-ben játszott a fesztiválon, a most megjelent DVD-t négy korábbi koncertje anyagából állították össze.

Április 2-án a gitáros Éles Gábor Triója Tóth Verával ad műsort Pakson, végül a felvezető koncertek zárásaként május 11-én a fővárosi A38 hajón a legendás Colosseum zenekar, valamint Török Ádám vezetésével a Mini Supersession játszik. A Colosseum fellépése a tavaly decemberben betegség miatt elmaradt Chris Farlowe-koncert pótlása: a frontember májusban eredeti zenekarával, az 1969-ben alakult Colosseummal zenél. Utóbbiban az eredeti tagok közül Dave Clempson gitáros és Mark Clarke basszusgitáros is benne van.

– Öröm lesz a Colosseummal fellépni, ötven éve ismerem őket. A Gastroblues csodás hely, örülök, hogy betegségemből felépülve ott tudok lenni a fesztivált felvezető lemezbemutató koncerten – hangsúlyozta Török Ádám.

Borítókép: Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, Török Ádám, Németh Alajos Lojzi Budapesten sajtótájékoztatón / Magyar Nemzet / Teknős Miklós