Hogyan tárold a friss kenyeret, hogy ne penészedjen meg? 5 szabály, amire a sütésnél is figyelni kell

A kenyérsütés nemcsak izgalmas gasztronómiai kaland, hanem élelmiszerbiztonsági odafigyelést is igényel, jól tudják ezt a háziasszonyok, akik akár naponta izzítják a sütőt vagy a kemencét egy friss kenyér reményében.

Augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe remek apropót kínál arra, hogy kipróbáljuk az otthoni kenyérsütést.

Fotó: Daniel Tamas Mehes / Forrás: Getty images

A higiénia mindenekelőtt – kenyérsütés örömmel, tisztán

Mindig alaposan mossunk kezet az alapanyagokkal való munka előtt és után.

Tartsuk tisztán a munkafelületeket és eszközöket.

A lisztet, élesztőt/kovászt, sót megbízható forrásból szerezzük be, és megfelelően tároljuk.

A dagasztáshoz, formázáshoz, sütéshez használt eszközöket használat után azonnal mossuk el.

A kenyér akkor tekinthető biztonságosnak, ha belső hőmérséklete eléri a 90–95 °C-ot – ehhez általában 40–50 perc sütés szükséges 200–250 °C-on, a kenyér méretétől függően. Ez nemcsak a megfelelő állag, hanem az esetlegesen lisztben előforduló kórokozók (pl. E. coli, Salmonella) elpusztítása miatt is fontos. Kelesztéskor figyeljünk arra, hogy a környezet hőmérséklete 23–25 °C legyen.

Hogyan tároljuk helyesen a friss kenyeret?

A frissen sült kenyeret célszerű jól szellőző vászonzsákban vagy kenyértartóban, szobahőmérsékleten tárolnunk, ha minél tovább szeretnénk megőrizni a minőségét. A hűtőszekrény nem ideális választás, mivel gyorsítja a kenyér kiszáradását. Bár a nejlonzacskó megakadályozhatja a szikkadást, huzamosabb ideig nem javasolt benne tárolni a kenyeret, mert a zárt térben felgyülemlett nedvesség kedvez a penészedésnek.

Nincs "ez csak egy kis penész” – penész van

Ha a kenyér felszínén penészfolt jelenik meg, vagy szokatlan szagú, állagú, semmiképp se fogyasszuk el! Az sem megoldás, ha a látható penésztelepet levágjuk, mivel a penészgombák szabad szemmel nem látható módon is elterjedhetnek a kenyér egészében. Egyes gombafajták mikotoxinokat, vagyis mérgező anyagokat termelhetnek, amelyek különösen veszélyesek lehetnek gyermekek, kismamák, idősek vagy legyengült immunrendszerűek számára. A mikotoxinok hőhatásra nem bomlanak le, így a sütés vagy melegítés sem ártalmatlanítja őket. A penészes kenyér helye a szemetesben van.