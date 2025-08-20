augusztus 20., szerda

Nem csak a nemzeti ünnepen

52 perce

Hogyan tárold a friss kenyeret, hogy ne penészedjen meg? 5 szabály, amire a sütésnél is figyelni kell

Augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe remek apropót kínál arra, hogy kipróbáljuk az otthoni kenyérsütést – akár hagyományőrzésből, akár a friss, ropogós kenyér élményéért. A Nébih összegyűjtötte a legfontosabb tanácsokat azoknak, akik ünnepi – vagy akár egész évben otthon sütött – kenyérre vágynak. A kenyérsütés praktikáit betartva nemcsak finom falatokhoz jutunk, hanem az egészségünkre is vigyázhatunk.

Keszán-Dopita Tünde

A kenyérsütés nemcsak izgalmas gasztronómiai kaland, hanem élelmiszerbiztonsági odafigyelést is igényel, jól tudják ezt a háziasszonyok, akik akár naponta izzítják a sütőt vagy a kemencét egy friss kenyér reményében.

kenyérsütés
Augusztus 20-a, az új kenyér ünnepe remek apropót kínál arra, hogy kipróbáljuk az otthoni kenyérsütést.
Fotó: Daniel Tamas Mehes / Forrás: Getty images

A higiénia mindenekelőtt – kenyérsütés örömmel, tisztán

  • Mindig alaposan mossunk kezet az alapanyagokkal való munka előtt és után.
  • Tartsuk tisztán a munkafelületeket és eszközöket.
  • A lisztet, élesztőt/kovászt, sót megbízható forrásból szerezzük be, és megfelelően tároljuk.
  • A dagasztáshoz, formázáshoz, sütéshez használt eszközöket használat után azonnal mossuk el.

A kenyér akkor tekinthető biztonságosnak, ha belső hőmérséklete eléri a 90–95 °C-ot – ehhez általában 40–50 perc sütés szükséges 200–250 °C-on, a kenyér méretétől függően. Ez nemcsak a megfelelő állag, hanem az esetlegesen lisztben előforduló kórokozók (pl. E. coli, Salmonella) elpusztítása miatt is fontos. Kelesztéskor figyeljünk arra, hogy a környezet hőmérséklete 23–25 °C legyen.

Hogyan tároljuk helyesen a friss kenyeret?

A frissen sült kenyeret célszerű jól szellőző vászonzsákban vagy kenyértartóban, szobahőmérsékleten tárolnunk, ha minél tovább szeretnénk megőrizni a minőségét. A hűtőszekrény nem ideális választás, mivel gyorsítja a kenyér kiszáradását. Bár a nejlonzacskó megakadályozhatja a szikkadást, huzamosabb ideig nem javasolt benne tárolni a kenyeret, mert a zárt térben felgyülemlett nedvesség kedvez a penészedésnek. 

Nincs "ez csak egy kis penész” penész van

Ha a kenyér felszínén penészfolt jelenik meg, vagy szokatlan szagú, állagú, semmiképp se fogyasszuk el! Az sem megoldás, ha a látható penésztelepet levágjuk, mivel a penészgombák szabad szemmel nem látható módon is elterjedhetnek a kenyér egészében. Egyes gombafajták mikotoxinokat, vagyis mérgező anyagokat termelhetnek, amelyek különösen veszélyesek lehetnek gyermekek, kismamák, idősek vagy legyengült immunrendszerűek számára. A mikotoxinok hőhatásra nem bomlanak le, így a sütés vagy melegítés sem ártalmatlanítja őket. A penészes kenyér helye a szemetesben van. 

Kenyérsütés kemencében
A kenyérsütés  izgalmas gasztronómiai kaland, jól tudják ezt a háziasszonyok, akik akár naponta izzítják a sütőt vagy a kemencét egy friss kenyér reményében.
Fotó: Monty Rakusen / Forrás: Getty images

Mindig csak annyi kenyeret süssünk, amennyit pár napon belül elfogyasztunk. A szikkadt kenyeret se dobjuk ki: remek alapanyagunk lehet pirítóshoz, bundáskenyérhez, zsemlemorzsához, krutonhoz. Nagyobb mennyiséget szeletelve, lefagyasztva érdemes tárolni.

A házi kenyérsütés felelős döntés is lehet – egy kis tervezéssel, higiéniai odafigyeléssel és tudatos tárolással elkerülhetjük az élelmiszerpazarlást, és méltón ünnepelhetjük az új kenyér napját.

 

