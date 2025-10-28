Végigaludta a pénztáros, hogy kifosszák a benzinkút kasszáját

A vádlottak egy darabig várakoztak, majd körülnézve a helyiségben észrevették a mélyen alvó pénztárost.

Egyikük a nyitott pénztárgépekből csaknem másfél millió forintot kivett, majd távoztak.

Rövid idő múlva a vádlottak visszatértek, és az ellopott pénzből egy kisebb összeget visszatettek a pénztárgépbe, hogy cselekményüket később észleljék. Pár perc múlva a pénztáros felébredt, és egy vásárló fizetése során észlelte a lopást – írták.

A Monori Járási Ügyészség a vádlottakat minősített lopás bűntettével vádolja, velük szemben végrehajtandó szabadságvesztés, pénzbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértettnek okozott kár megtérítését indítványozta.

Az ügyben a Monori Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.