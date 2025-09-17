A magyar nők megerőszakolásával vádolt marokkói migránsok börtönben maradnak

Sebastiano Ardita súlyosító tényezőnek nevezte, hogy a marokkóiak illegális bevándorlók. Megjegyezte: a vádlottak rövidített eljárást kérhetnek.

Elítélésük esetén a börtönbüntetést Olaszországban kell letölteniük, kivéve, ha kiadatásuk esetén származási országuk garantálja, hogy hazájukban is letöltik a teljes büntetést

– jelentette ki az ügyészhelyettes.

A 21, 22 és 24 éves vádlottak által feltételezhetően elkövetett bűncselekményről először a La Sicilia című napilap adott hírt szeptember 5-én. Az eset azonban az MTI korábbi értesülései szerint az ezt megelőző napokban történt, a La Sicilia információi szerint augusztus végén.

Az olasz sajtóban megjelent beszámolók szerint a turisták a tengerparttal párhuzamos Kennedy sugárúton elfogadtak egy fuvart vissza a szállásukra két gyanúsítottól, akik

azonban ehelyett egy távol eső helyre vitték őket, ahol a harmadik elkövető csatlakozott hozzájuk. Ezt követően kokain fogyasztására kényszerítették a két nőt, és akaratuk ellenére szexuális cselekményekre is sor került.

A rendőrségnek sikerült a csoportot Paterno településén lenyomoznia, köszönhetően az egyik áldozat lánytestvérének, aki eltűntként jelentette a két fiatal nőt, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült lokalizálni a mobiltelefonját. Előzőleg az áldozat – úgy téve, mintha az anyját hívná fel – értesíteni tudta a testvérét, hogy veszélyben van és közölte vele az elkövetők furgonjának rendszámát is.