Krimi

2 órája

Kiderült, hogyan végzett áldozatával Budapesten az amerikai nő gyilkosa

Címkék#rendőrség#holttest#gyilkos

Befejezte a nyomozást a BRFK annak az amerikai nőnek az ügyében, akit 2024 novemberében egy ír férfi fojtott meg, holttestét pedig Szigliget közelében rejtette el.

MW
Kiderült, hogyan végzett áldozatával Budapesten az amerikai nő gyilkosa

Az eltűnt amerikai lánynak csak a holtteste került elő

Forrás: police.hu

A Budapesten megölt amerikai nő ügyében a BRFK befejezte a nyomozást – írja a Police.hu. Mint korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Mackenzie Elizabeth Michalskit a bulinegyedben látták élve utoljára 2024. november 5-én, a szállására már nem érkezett meg. Feltételezett gyilkosát még tavaly novemberben vették őrizetbe.

Gyanús körülmények, ír gyilkos

A rendőrség most kifejtette: eltűnésének bejelentését követően azonnal keresni kezdték a nőt. Egyre több gyanús körülmény merült fel, amelyek arra utaltak, hogy a turistaként Magyarországra érkezett nő bűncselekmény áldozatává válhatott. A budapesti rendőrök két nappal később elfogtak egy akkor 37 éves ír állampolgárt, akit emberölés bűntett gyanújával vettek őrizetbe.

Kihallgatása során a férfi beismerte, hogy megölte a nőt, de azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben. 

Azt is megmutatta a rendőröknek, hogy a bőröndbe rejtett holttestet hol ásta el egy erdőben Szigliget közelében. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) Életvédelmi Osztálya folytatott nyomozást. 

Szándékos gyilkosság?

Azt állapították meg, hogy az ír férfi egy belvárosi szórakozóhelyen kötött alkalmi ismeretséget későbbi áldozatával. Közös megegyezéssel mentek fel a férfi bérelt lakásába a VII. kerületben,

ahol az elkövető megkötözte, majd szándékosan megfojtotta a nőt. 

Felvételeket is készített magatehetetlen áldozatáról, amit a rendőrök megtaláltak a mobiltelefonján. Az életvédelmi nyomozók a gyanúsított internetes keresési előzményeit is ellenőrizték. Kiderült, hogy a férfi rákeresett, hogy a budapesti rendőrség hogyan kezeli az eltűnési ügyeket, hol vannak térfigyelő kamerák a fővárosban, valamint hogy egy erdőben a vaddisznók megeszik-e a holttestet.

A gyanúsított a büntetőeljárás során végig letartóztatásban volt. 

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

Krimi

