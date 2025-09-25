szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

1 órája

Teó, a hűséges négylábú – Orbán Viktor is méltatta a hősies kutyát

Címkék#kutya#Országos Mentőszolgálat#kutyus#Orbán Viktor

Orbán Viktor a Facebookon méltatta a hős kutyát, Teót, aki nem hagyta magára idős gazdáját, amikor az elesett és mentőt hívtak hozzá Ercsiben.

MW
Teó, a hűséges négylábú – Orbán Viktor is méltatta a hősies kutyát

Forrás: Facebook

„A hősök nem mindig két lábon járnak” – írta Orbán Viktor az Országos Mentőszolgálat egyik bejegyzéséhez, kiemelve a hősies négylábút, Teót.

A mentőszolgálat beszámolója szerint egy idős nőhöz riasztották az ercsi mentőgépkocsit, aki kutyasétáltatás közben esett el. A bajtársak perceken belül a helyszínre értek, és megkezdték a csuklósérült nő ellátását.

Az aggódó hozzátartozó azonban egy pillanatra sem akart elmozdulni a nő mellől, és Teó, a kutya, hűségesen mellettük maradt. 

Bajtársaink perceken belül helyszínre értek, és megkezdték a csuklósérült nő ellátását, azonban egy aggódó hozzátartozó egy tapodtat sem volt hajlandó elmozdulni a nő mellől. A hölgy kutyusáról, Teóról van szó, aki bár barátságos volt a bajtársainkkal, türelmesen figyelte a vizsgálatokat, de hallani sem akart arról, hogy akár egy pillanatra is magára hagyja gazdiját

– számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat.

Később kiderült, hogy a sérült mindössze néhány percnyire lakik a baleset helyszínétől, így a mentősök hazavitték Teót, ahol a nő férje már ki tudta csalogatni a mentőből. Ezután a sérültet stabil állapotban szállíthatták kórházba – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu