Csak másnap jelentette az apa, hogy meghalt a két hónapos gyermeke

Meghalt egy két hónapos csecsemő Budapest VI. kerületében, a rendőrök őrizetbe vették a gyermek apját – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.

A rendőrséghez kedd délután érkezett bejelentés arról, hogy egy terézvárosi lakásban elhunyt egy csecsemő. A helyszínre érkező mentők már csak a halál tényét tudták megállapítani – olvasható a police.hu oldalon.

Közölték: az eddigi adatok szerint hétfőn dél körül a két hónapos csecsemőt a kínai állampolgárságú apa leejtette. A 44 éves férfi elmondása szerint a lánya életjelet nem mutatott, azonban erről csak másnap értesítette a hatóságokat.

A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A csecsemő apját előállították, gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.