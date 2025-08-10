augusztus 10., vasárnap

Krimi

13 perce

Lezuhant egy férfi a Gellért-hegyről

Súlyos baleset történt vasárnap este a Gellért-hegyen. A sérült egy sziklára esett, ahonnan tűzoltók hozták le.

Alpinisták dolgoznak a Gellért-hegy meredek sziklafalán, a Sziklatemplom alatt

Forrás: MTI/MTVA Bizományosi

Fotó: Nagy Zoltán

A Gellért-hegyi sziklatemplom fölötti területről egy sziklára esett egy fiatal férfi vasárnap este – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.

A Gellért-hegyi sziklatemplom fölötti területről zuhant le a férfi
Fotó: Jászai Csaba / Forrás:  MTI/MTVA Bizományosi

Kiss Ádám elmondta: a fővárosi hivatásos tűzoltók a mentés során lementek a sziklára a férfihoz, aki eszméleténél volt, tudtak vele kommunikálni. A sérültet alpintechnikával, hordágyon vitték biztonságos területre, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

