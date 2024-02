Négy hónapos távoltartást rendelt el a bíróság egy rendőr ellen, aki közel egy éven keresztül zaklatta a volt barátnőjét – írja közleményében Magyarország Ügyészsége.

A harmincas évei elején járó rendőrtiszt 2022 decemberében ismerkedett meg az akkor 23 éves nővel, aki alig négy hónap elteltével szakított vele. Miután a fiatal nő közölte volt párjával, hogy véglegesen lezárta a kapcsolatukat, a férfi többször megjelent volt párja lakóhelyén, munkahelyén, valamint apróbb ajándékokat vitt neki. Olyan is előfordult, hogy órákig a helyszínen maradt, vagy szolgálati autóval ott indokolatlanul várakozott.

Közben felvette a kapcsolatot a nő családtagjaival, barátaival is annak érdekében, hogy segítsenek neki újra összejönni a nővel. A férfi telefonon is rendszeresen kereste vele kapcsolatot, több szöveges üzenetet is küldött a telefonjára és a munkahelyi e-mailjére. Érzéseit kézzel írt levelekkel is kifejezte: ezeket vagy a nő postaládájába dobta, vagy az autójának szélvédőjére tette.

Levelekkel is zaklatta exét a rendőr

Forrás: Shutterstock

A rendőr egy idő után megfigyelte volt barátnőjét, autóval követte – akár hosszabb, vidéki útra is – még a rendőrkapitányságra is, amikor feljelentést tett ellene.

A férfi a rendőrségi nyilvántartásba is többször jogosulatlanul betekintett, és a volt barátnő kontrollálása érdekében információkat szerzett a sértettről, a rokonairól, valamint az autójáról, amelynek az útvonalát is ellenőrizni akarta.