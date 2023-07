A gyerekszobába egyikük sem ment be: az asszony sietett a buszra, a férfi pedig szólt óvodáskorú gyermekeiknek, hogy indulnak. A vallomásokból az is kiderült: Mátét rendszeresen otthon hagyták egyedül, lánccal zárták be a szoba ajtaját, azt gondolták, így nem esik baja.