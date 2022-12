Borzasztó támadást kellett átélnie egy nőnek Nyíregyházán.

Miután összeveszett szexpartnerével, a férfi úgy összeverte, hogy az eszméletét is elvesztette. Eltört a koponyája, az arcürege és az orra, és a fogai is kitörtek, amikor a férfi ököllel ütötte, a fejét a falba verte és fejbe is rúgta.