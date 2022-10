Focizás közben összeesett egy 15 éves fiú szerdán egy budapesti focipályán. A barátai és a mentők hosszasan küzdöttek a fiú életéért, majd kórházba szállították.

Nevelőanyja azonban tragikus hírről számolt be a Facebook-oldalán, Patrik ugyanis csütörtökön meghalt.

"Hogy lehet feldolgozni azt, ha a gyerekedet veszted el? Ugyan nem én szültelek, de szeretlek, mint sajátot, felfoghatatlan, hogy nem jössz haza többet! Nagyon remélem, hogy ebben a kicsit több mint két évben adhattam neked valami pluszt, amitől jobb ember lettél az alig 16 megélt éved alatt" - olvasható a bejegyzésben.

Nevelőanyja továbbá köszönetet mondott az Országos Mentőszolgálat és a SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika minden munkatársának.

Labdarúgócsapata, az ISSIMO SE egy emberként gyászolja a fiatalon elhunyt Patrikot.

Fiatal, életerős és vidám fiúként jellemezték, aki két hónap után gyorsan a közösség fontos részévé vált.

"Még csak most kezdődött közös utunk, de máris véget ért. Az élet igazságtalan sokszor. Most is az volt. Klubunk őszinte részvétét fejezi ki Patrik családjának, barátainak" - írták a posztban.