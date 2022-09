A Siófoki Járási Ügyészség nagyobb értékre üzletszerűen elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények miatt gyorsított eljárásban – már az őrizetbe vétel 72 órás időtartama alatt – bíróság elé állította azt a férfit, aki rövid időn belül három Balaton-parti vendéglátóhelyet is kifosztott - derül ki Magyarország Ügyészségének közleményéből.

A vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt korábban már többször büntetett, ötvenes éveiben járó vádlott 2022 júliusában és augusztusában két siófoki, illetve egy balatonföldvári vendéglátóhelyre is besurrant, és túlnyomórészt készpénzt, valamint azzal együtt pénztárcát, övtáskát és igazolványokat lopott, összesen 1.919.900,- Ft értékben.

A siófoki nyomozók végül a kamerafelvételek alapján azonosították és őrizetbe vették az elkövetőt, aki ellen az ügyészség két nap múlva már vádat is emelt.

A Siófoki Járásbíróság a 2022. szeptember 01-én megtartott tárgyaláson a váddal egyezően mondta ki bűnösnek a vádlottat, és vele szemben halmazati büntetésül négy év börtönbüntetést és négy év közügyektől eltiltást szabott ki, egyúttal vagyonelkobzást is elrendelt. Mivel a kihirdetett ítélet – amely ellen az ügyész súlyosítás, a vádlott és védője pedig enyhítés végett jelentettek be fellebbezést – nem emelkedett jogerőre, az ügyészség indítványára a bíróság a vádlott letartóztatását is elrendelte.

A videón a biztonsági kamera felvétele látható: