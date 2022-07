A tűzoltók egész éjjel dolgoztak Kiskunhalas külterületén, az Olajosok útja mellett, ahol csütörtök délután mintegy kétszáz hektáron gyulladt meg a fenyves és vegyeserdő csütörtök délután. A lángok a fák koronájába is belekaptak, tizenhét településről, több mint száz hivatásos és önkéntes tűzoltó és civil oltotta a lángokat. Tanyákat, állattartó telepeket és olajkutakat veszélyeztettek a lángok, egy állatotthon mentett állatait is ki kellett telepíteni a fenyegető erdőtűz miatt - írja a baon.hu.

Az éjszaka sikerült elfojtani a lángokat, de jelenleg is tizenhét tűzoltókocsival felügyelik a területet, hogy a még füstülő izzó részeken keletkező lángokat azonnal eloltsák. Az erősödő szél és a rosszul járható erdős terepviszonyok nehezítik a tűzoltók munkáját.

Az Olajosok útjára továbbra is tilos a behajtás, hogy a tűzoltásban résztvevő járművek akadálytalanul tudjanak közlekedni, a rendőrség zárja a területet.

Péntek délután a helyszínre érkezett dr. Farkasinszki Lóránt ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója is, valamint a helyszínről kísérte figyelemmel a tűzoltásban és a védekezésben résztvevők munkáját Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere és Kuris István László alpolgármester.

A fenyegetően közeledő lángok miatt ki kellett telepíteni az erdőtűztől alig egy kilométerre lévő, Mancs a Kézben Kutyamentő Alapítvány védenceit is

– számolt be róla Bíró Brigitta, alapítványi elnök. A kutyákat, macskákat és más háziállatokat késő este szállíthatták vissza lakhelyükre az állatvédők, miután a rendőrség engedélyezte.

Három tanya is közvetlen veszélyben volt a hatalmas tűz miatt, valamint a fák koronájáig felcsapó lángok egy közeli olajkutat is veszélyeztettek, ami mellett egy tartályban nagy mennyiségű, folyékony olajszármazékot is tároltak. Külön tűzoltórajok vigyázták a tanyákat és az olajkutat.

Nagy erőkkel dolgoztak a lángok oltásán kiskunhalasi, a kiskunmajsai, a kiskőrösi, a kalocsai, a kiskunfélegyházi, a bajai, a szekszárdi, a ruzsai, a kisteleki és a szegedi, nagybaracskai, paksi hivatásos, a soltvadkerti önkormányzati, valamint a kiskunhalasi és mélykúti önkéntes tűzoltók. A munkálatokban kiemelt létszámmal vesznek részt a kiskunhalasi Tüzes Kunok Járási Mentőcsapat és a Dél-Magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő Egyesület tagjai. Az egységek vízsugarakkal, homokkal és kéziszerszámokkal oltották a lángokat. A tűzoltók munkáját erőgépek is segítik, amit vállalkozások és a környékbeli gazdák ajánlottak fel.

Rengeteg ásványvizet ajánlottak fel vállalkozók és magánszemélyek a védekezésben résztvevőknek, amit a Kiskunhalasi Tűzoltó-parancsnokságra vittek el, ahonnan tovább juttatták azokat a helyszínre.

