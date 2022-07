Súlyosan megsérült egy balerina, amikor a Jókai utcában leomlott egy ház tetőszerkezete. A 26 éves Nikolett súlyos koponya- és gerincsérüléseket szenvedett. Először a koponyáját műtötték meg, az orvosok addig nem is mertek a gerincéhez nyúlni. Most azonban ezen a műtéten is átesett.

A mai nap folyamán sikeresen lezajlott a terézvárosi házomlás során súlyos sérüléseket szenvedett táncművész kollégánk gerincműtétje.

Fiatal kollégánk szervezete reménykeltően jól reagált a műtéti beavatkozásra, életfunkciói kedvezőek.

Bízva táncművészünk teljes felépülésében, a Budapesti Operettszínház művészei és munkatársai az évad utolsó színházi próbáját követően együtt imádkozták a Rózsafüzért Nikiért, akinek gyógyulásáért felajánlva a Mária Rádióban is folytatjuk az imaláncot. Kérjük és köszönjük mindenki jószándékú csatlakozását!" - írta az Operettszínház közleményében.