Néhány nappal ezelőtt egy személyautó defektet kapott, emiatt nekiment az elválasztó korlátnak, megpördült az autó, így az a forgalommal szemben állt meg az M3-as autópálya belső sávjában. Az autóban egy család utazott kislányukkal,

az édesapa bármilyen óvintézkedés és segítségkérés nélkül kezdte meg a kerékcserét, gyakorlatilag közvetlen életveszélyben.

A Magyar Közút káli mérnökségének művezetője az esetet észlelve azonnal a helyszínre sietett és saját testi épségét kockáztatva nemcsak a családot mentette meg egy esetleges balesettől, hanem még a defektes autót is sikerült kiszednie a forgalomból.

A közutas művezető a helyszínre érve nagyon gyorsan cselekedett, a folyamatos forgalom közepette a gyermeket kiemelte az elválasztósáv korlátja mögül és a család minden tagját biztonságban átjuttatta a leállósáv melletti szalagkorlát mögé.

Saját életét kockáztatva megkísérelte a defektes autó mentését is, ám ekkor egy személyautó szinte az utolsó pillanatban állt meg a kocsi előtt,

az utána érkező kisteherautó majdnem belecsapódott a két kocsiba, végül mindössze 10 centivel a személyautó mögött tudott megállni. Így a közutas művezető elsőként inkább a figyelemfelhívás mellett döntött, villogott az autóval és saját láthatósági mellényét lekapva, a feje felett pörgetve próbált jelezni az érkező sofőröknek. A rendőrség is a helyszínre érkezett, a művezetőnek sikerült egy gyors mozdulattal az autót is kimentenie a forgalomból és szerencsére végül a családtagok és a közlekedés többi résztvevője is megúszta sérülés nélkül az esetet.

A videón látható, hogy a káli művezető kiérkezése előtt a család vélhetően nem észlelte, mennyire veszélyes helyzetben vannak,

pedig egyálalán nem garantált, hogy az autópályán, ingerszegény környezetben, magas sebességgel haladó autók és kamionok időben észre tudnak venni egy álló járművet a haladó sávokban. A Magyar Közút ezért legújabb videójával arra biztat mindenkit, ha veszélyes helyzetbe kerül a gyorsforgalmi utakon, azonnal húzódjon a leállósáv melletti szalagkorlát mögé és kérjen segítséget a 112-es számon a további balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében - írja az Origo.