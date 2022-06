Kettéharapott és kegyetlenül kivégzett egy kiskutyát egy rottweiler Marcaliban, az egyik étteremben. A vérengzést a hely kamerája is rögzítette, a felvételeken jól látszik, hogy amíg a kiskutyát pórázon vezetik, addig a nagytestű állat nincs megkötve. Az állat hirtelen lett agresszív, ráadásul nem ez az első eset, hogy így viselkedett. A helyiek most a gyerekeiket is féltik, a kutya gazdáját pedig feljelentették.