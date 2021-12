Nyugodt arccal, egyszerű öltözetben lépett a tárgyalóterembe Michael J., az a dán villanyszerelő, akit azzal vádolnak, hogy csőbombával próbálta meggyilkolni magyar exfelesége párját, K. Lászlót. A férfi állítólag nem bírta elviselni, hogy neje beadta a válókeresetet és összejött mással, így horrorisztikus dologra szánta el magát:

Fogta és egy saját maga által tákolt csőbombát szerelt K. László kocsijára, mert úgy gondolta, miatta ment tönkre a házassága.

Szerencsére, bár a fél kilós eszkábált bomba nagyon is működőképes volt, és brutális detonációt okozhatott volna, az akkumulátorai hibásnak bizonyultak, így nem esett baja Lászlónak, amikor észrevette a felkötözött csomagot és leszerelte azt - írja a Bors.

Michael már több vallomást is tett, azonban mindvégig tagadta bűnösségét, ahogyan most, a bíróságon is. Ügyvédje, Dr. Benkő Miklós elmondta, védence teljesen lehetetlennek tartja a vádakat.

Abszurdnak tartjuk azt, amivel váldják. Nem tett ilyesmit, főleg, hogy abba a kocsiba bármikor beülhetett volna az ő két gyereke és a volt felesége is

– mondta el az ügyvéd.

Kiemelendő, hogy a detonátor elektronikus része volt pont működésképtelen. Védencem villanyszerelő, így ha valamit össze tudna rakni, az pont az elektronikus rész lenne – ingatta a fejét.

Szerinte az is védence ártatlanságát erősíti, hogy Michael volt felesége már a merényletet megelőzően kapott fenyegetéseket.

Azt biztosan tudni, hogy a hölgy már korábban is kapott fenyegető üzeneteket, amelyeket bizonyítottan nem védencem küldött

– tette hozzá. Michaelt nem tartóztatták le, mi több, nemhogy szabadlábon van, de szabadon utazhat külföldre is.

Az útlevelét nem vették el, jelen pillanatban is külföldön dolgozik, szabadon utazhat Norvégiába – mesélte.

A férfi ugyanis jelenleg egy norvég olajfúró torony elektronikus karbantartója. A szabad utazást az is segítheti, hogy a férfi végig együttműködő volt a hatóságokkal, most is jelezte: bár lehetősége lett volna rá, hogy ne vegyen részt a többi meghallgatáson, erről a jogáról lemondott, és eljön az összesre. A tárgyalás jövőre folytatódik.