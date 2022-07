Sok napsütés mellett csütörtökön csak kevés fátyolfelhő, míg pénteken már gomolyfelhők is lehetnek az égen. Éjszaka a Dunántúl északi részére sodródhat be egy-egy csapadékgóc, míg pénteken napközben kis eséllyel már az Északi-középhegységben is előfordulhat egy-egy zápor, zivatar.

A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkül az északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 21 fok között várható, de a hidegre érzékeny helyeken alacsonyabb, míg a belterületeken, magasabban fekvő helyeken magasabb értékeket mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 32 és 40 fok között várható.