Csütörtökön napos, száraz idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, az éjszaka második felében azonban nyugat felől erősebben is megnövekedhet a felhőzet, és hajnalban a Nyugat-Dunántúlon néhol zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. Pénteken közepesen felhős idő várható többórás napsütéssel. Délutánig csak a Dunántúlon lehet elvétve zápor, majd késő délutántól, kora estétől az Alpokalján és a Délnyugat-Dunántúlon már elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Késő este a szlovén, horvát határ közelében egy-egy heves zivatarra is van esély. Emellett késő este az északi határ mentén helyenként már gyenge eső is lehet.

Csütörtökön az északnyugati szelet az ország északkeleti harmadán, míg pénteken a nyugati szelet az ország északkeleti felén kísérhetik erős, néhol viharos széllökések, a délnyugati megyékben ugyanakkor - a pénteki zivatarok környezetét leszámítva - mérsékelt lesz a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 12 és 17 fok között alakul, a derült, hidegre érzékeny északi, északkeleti tájakon azonban több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 25 és 31 fok között várható.