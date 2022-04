Hétfőn hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, de a képződő gomolyfelhők időszakosan össze is állhatnak. Elszórtan – nagyobb számban a Duna vonalának tágabb környezetében – fordulhat elő záporeső, hódarazápor, a hegyekben hózápor is. Néhol zivatar is kialakulhat.

Éjszaka, valamint kedden napközben is alapvetően sok felhő lesz felettünk, de főleg a keleti, északkeleti megyékben vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőtakaró.

Éjjel főként a középső országrészben, kedden szórványosan, a mainál már nagyobb számban várható zápor, hódarazápor, néhol zivatar, a hegyekben hózápor is kialakulhat.

Az északi, északkeleti szél hétfőn többfelé lesz élénk, az Alpokalján erős, intenzív záporok környezetében akár viharos lökések is lehetnek. Estétől mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között alakul, a kevésbé felhős keleti, északkeleti tájakon lehet gyenge fagy nagyobb területen. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 6 és 13 fok között várható.