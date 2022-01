Napközben néhány órás szűrt napsütés valószínű - kivétel a keleti vidékeken, ahol viszont zárt maradhat a felhőtakaró, arrafelé foltokban zúzmarás köd is előfordulhat. Késő délutánig elsősorban északkeleten, keleten fordulhat elő hószállingózás, gyenge hóesés, majd estétől az északi országrészben is lehet számítani kis mennyiségű vegyes halmazállapotú csapadékra. A délnyugati tájak kivételével nagyobb területen kísérhetik élénk, erős lökések a fokozatosan délnyugatira forduló szelet, amely estétől ismét északnyugatira fordul az északi megyékben. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de az északkeleti határ mentén ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Késő este többnyire -5 és +4 fok közötti értékeket mérhetnek, a gyengébben felhős, kevésbé szeles vidékeken lesz a hidegebb.