Vajda-Papír: nyílt napon népszerűsítik a papíripari szakképzést

Vajda Attila, a Vajda-Papír Csoport alapító-ügyvezetője a közleményben kifejtette, a nyílt nap célja, hogy a fiatalok közelebbről is megismerjék a papírgyártó és -feldolgozó technikusi szakmát, amelyet duális képzésben sajátíthatnak el.

Valódi ipari környezetben, a legmodernebb automatizált és digitalizált technológiák között tanulhatnak a fiataloknak

Forrás: Vajda Papír Kft.

Megemlítette, hogy a vállalat papíripari szakképzési programja valódi ipari környezetben, a legmodernebb automatizált és digitalizált technológiák között kínál lehetőséget a fiataloknak, hogy elsajátítsák a papírgyártás szakmai alapjait és a korszerű termelési ismereteket. A cég több korszerű gyárral és komoly exporttevékenységgel rendelkezik, így a tanulók nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is értékes tapasztalatokat szerezhetnek. A vállalat működését a digitalizáció, a mesterséges intelligencia alkalmazása és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség jellemzi, ezek a szemléletek a szakképzésben is kiemelt szerepet kapnak – mondta.

A Vajda-Papír alapító-ügyvezetője felidézte, hogy

több évtizedes szünet után 2021-ben indult újra Magyarországon a papírgyártás és -feldolgozás nappali szakképzése az ITM, az MKIK és a Vajda-Papír együttműködésében.

A képzés újraindítását a globális fogyasztási trendek változása, a műanyagok visszaszorulása és a papíripar gazdasági növekedése tette indokolttá. Hangsúlyozta, hogy a Szakképzés 4.0 stratégia modernizálta az oktatás szerkezetét és módszertanát, „így a fiatalok tudása jobban illeszkedik a vállalatok igényeihez, és a cégek számára is hatékonyan megtérülő befektetést jelent a duális képzésben részt vevő tehetséges munkaerő”.

Szakmaiság és digitalizáció

Magyar András, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója a közleményben a szakképzést a jövő oktatási formájának nevezte, amelynek presztízse az elmúlt években látványosan erősödött. A duális képzés lehetőséget teremt arra, hogy a diákok az iskolában megszerzett tudást valós vállalati környezetben gyakorolják, így magabiztosan, már munkatapasztalattal lépnek a munkaerőpiacra. A vállalatokkal való együttműködés pedig nemcsak a diákoknak, hanem az egész gazdaságnak versenyelőnyt jelent – fejtette ki. A technológiai fejlődés, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia új kihívásokat hozott az iparban. A szakképzés feladata ma az, hogy ezekre a kihívásokra reagáljon: olyan fiatalokat képezzen, akik szakmailag is megállják a helyüket, de otthonosan mozognak a digitalizáció és a fenntarthatóság területén is.