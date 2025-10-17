Megállapodás született a kilencedik amerikai beruházásról Donald Trump hivatalba lépése óta

A tárcavezető arról számolt be, hogy a Citibank már negyven éve van jelen Magyarországon, azóta járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményének növeléséhez, és több mint háromezer munkavállalójával az egyik legnagyobb külföldi befektetőnek számít a banki világban.

Forrás: AFP

A Citibank önmagán túlmutató jelentőségét adja az a hatalmas technológiai és üzleti szolgáltató központ, amely 95 országban nyújt szolgáltatásokat a Citibank működéséhez, továbbá a pénzügyi és informatikai funkciók mellett, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos feladatokat is ellátja

– emelte ki.