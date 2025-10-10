Már több mint kétmillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványokat

A családok és a nyugdíjasok védelmében november 30-ig a kormány meghosszabbította az árréscsökkentést, illetve önkéntes árkorlátozást harcolt ki egyebek közt a bankoknál és a gyógyszeripari szereplőknél – emlékeztetett a közösségi oldalán Nyitrai Zsolt.

A miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta:

a nyugdíjasoknak harmincezer forintos élelmiszer-utalványt is küldenek, amit már több mint kétmillióan meg is kaptak, és több mint 15 milliárd forint értékben be is váltottak.

Magyarország kormánya segíti és megbecsüli az időseket

– idézte Nyitrai Zsolt bejegyzését a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök főtanácsadója felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány a háborús infláció miatt is támogatja a nyugdíjasokat, és minden eszközzel fellép az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése ellen.