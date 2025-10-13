október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dimenzióváltás

1 órája

Rendkívül fejlett egészségügyi technológiai beruházás érkezik Mosonmagyaróvárra

Címkék#Szijjártó Péter#Mosonmagyaróvár#Nolato

Magyarországon eddig még nem használt, rendkívül fejlett egészségügyi technológiai beruházás érkezik Mosonmagyaróvárra, ami szintén hozzájárul a magyar gazdaság dimenzióváltásához – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a helyszínen.

MW
Rendkívül fejlett egészségügyi technológiai beruházás érkezik Mosonmagyaróvárra

Szijjártó Péter átadta a Nolato Magyarország Kft. fennállásának legnagyobb beruházását adta Mosonmagyaróváron

Forrás: kisalfold.hu

A tárcavezető a svéd Nolato beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a higiéniai és egészségügyi műanyag termékeket gyártó cég egy 28 milliárd forint értékű projekt keretében üzemet hoz létre egy új, innovatív gyógyszeradagoló rendszer előállítására, amihez a kormányzat négymilliárd forintos támogatást nyújt, így stabilizálva a cég munkavállalói létszámát nyolcszáz felett.

Ez ma a Nolato cégcsoport legnagyobb gyára a világon. Ráadásul az új gyógyszeradagoló rendszernek a gyártásához az elérhető legmagasabb technológiai színvonalra van szükség, olyan technológiai megoldásokra, amelyek ma Magyarországon nincsenek jelen. Ezt a beruházás tehát a magyar gazdaság technológiai színvonalát összességében is emeli, és itt most olyan hozzáadott érték előállítására kerül sor, amely összehasonlíthatatlanul magasabb az eddigi tevékenységekhez képest

– hangsúlyozta.

Megjegyezte, hogy a vállalat ezzel párhuzamosan növeli gyártási kapacitását, s az exportteljesítményét is, ami kritikus fontosságú a magyar gazdaság szemontjából.

Majd rámutatott, hogy a cég évek óta szinte kizárólag megújuló energiát használ, és ennek részarányát tovább fokozzák, ami egybevág a kormány azon célkitűzésével, hogy Magyarország továbbra is a világ azon huszonegy országa közé tartozzon, amelyek úgy tudják növelni a gazdasági teljesményüket, hogy közben csökkentik a károsanyag-kibocsátásukat.

Illetve kifejtette, hogy az elmúlt tíz évben tizenkilenc svéd nagyberuházást támogatott a kormány, ezzel összesen 125 milliárd forintnyi beruházás és több mint kétezer új munkahely jött létre.

Továbbá aláhúzta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében az egyik legalacsonyabb a munkanélküliség hazánkban, alig két százalék, az ipari termelés értéke pedig tavaly elérte az 5600 milliárd forintot, ami hetven százalékos növekedést jelent a tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest.

Ehhez némi köze lehetett annak a ténynek is, hogy az elmúlt tizenegy év során 121 nagy beruházáshoz adott támogatást a kormány ebben a vármegyében, s ez a 121 beruházás összesen 770 milliárd forintos értéket képviselt és több mint hétezer új munkahelyet hozott létre

– emelte ki.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy az emberiség jelenleg a kiszámíthatatlanság és a veszélyek korszakában él, és ennek megfelelően a beruházók is jóval óvatosabbak.

Ez azt is jelenti, hogy ezért a kevesebb beruházásért azonban sokkal élesebb a verseny a világ országai között, hiszen minden gazdaság attól nő, hogyha vannak munkahelyek, hiszen a munkahelyeken áll elő az a gazdasági teljesítmény, ami aztán a nemzetgazdaság növekedését adja

– jelentette ki.

És ebben a minden eddiginél élesebb, beruházásokért folytatott versenyben jó hír, hogy mi, magyarok továbbra is sikeresek vagyunk. Ezt az támasztja elő, hogy az elmúlt években is folyamatosan döntöttük meg a Magyarországra irányuló beruházások rekordját

– folytatta.

Ennek kapcsán az elmúlt tizenöt év munkahelyteremtésre, beruházásösztönzésre és adócsökkentésre alapuló gazdaságpolitikáját méltatta, amelynek a nyomán 2014 és 2024 között megduplázódott az ipari termelés értéke Magyarországon.

Sikeresnek nevezte az újraiparosítást, viszont figyelmeztetett, hogy most a gazdaság dimenzióváltását kell levezényelni, növelni kell a hozzáadott értéket, a technológiai színvonalat, az innovációt, a kutatás-fejlesztési arányt, és a mostani beruházás is ezt szolgálja.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu