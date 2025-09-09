Otthon start: a következő öt évben 50 ezerrel több lakás épülhet meg

Panyi Miklós úgy vélekedett, sokéves rekordok dőlhetnek meg az idén az ingatlanpiacon az Otthon start program elindulásával mind az értékesítésben, mind az új jelzáloghitelek kihelyezésében. Ennek oka, hogy az egész ország megmozdult, és több ezer fiatal indulhatott el saját otthon megszerzésének útján a program első hetében − jegyezte meg.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon start program és az induló lakásfejlesztések címmel tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2025. szeptember 9-én

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Panyi Miklós elmondása szerint sokezer hiteligénylési kérelmet indítottak el szeptember első hetében. A kormány a bankok visszajelzése alapján kéthetente ad majd erről tájékoztatást.

A bankok közötti erős versenyt jelzi, hogy több pénzintézet is 3 százalék alatti ajánlattal állt elő, és további díjkedvezményeket is biztosítanak

− jegyezte meg.

A hitelprogram jó hatással volt a bérleti piacra − mutatott rá −, sok településen, így Budapesten is csökkentek az albérlet díjak.

Szólt arról is, hogy már több mint 20 ezren töltötték le a hitelkalkulátort is tartalmazó mobilalkalmazást, amely a hitelügyintézéshez ad tanácsokat.

Hangsúlyozta:

az Otthon start hitelprogram iránti óriási kereslet tette szükségessé a kínálat bővítését, az új lakásfejlesztések gyorsítását, amit több kormányzati döntés is támogatott, így az Otthon Start Programiroda elindulása és az engedélyezési eljárások gyorsítását biztosító kormányrendelet.

Kifejtette, hogy az otthonteremtési program jelentősen megmozgatja majd az építőipart, és a gazdasági növekedésre is pozitív hatással lesz. A kormány azon dolgozik, hogy az 50 ezer új lakás ne a prémium szektorban épüljön, hanem a fiatalok és családok igényeit biztosítsa − mondta, hozzátéve, hogy a kisebb településeken és a 15-20 ezres városokban is jelentősen megugrott az érdeklődés az új fejlesztések iránt.