2 órája
Már kétmillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványát
Nagy Márton a közösségi oldalán osztotta meg, hogy már kétmillió jogosulthoz jutott el a kormány által biztosított 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány. Pár napja az is eldőlt, hogy jön a nyugdíjemelés, visszamenőleg.
A Magyar Posta munkatársa kézbesíti egy nyugdíjasnak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt a fővárosban
Forrás: MTI
Fotó: Bodnár Boglárka
Már kétmillió nyugdíjas kapta kézhez a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon pénteki posztjában. Ha a Központi Statisztikai Hivatal „nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők számáról” szóló táblázatából kiolvassuk, hogy 2025 júliusában (ez volt az utolsó adatközlés) 2 millió 398 ezer nyugdíjast regisztráltak, akkor úgy, hogy még bőven tart a kézbesítés, a jogosultak több mint 83 százaléka megkapta az utalványt – írta a Világgazdaság.
