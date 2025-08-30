Brutális megszorítást jelentene a Tisza-csomag

A napokban kiszivárgott Tisza-csomag hatásai olyan súlyosak lehetnek, hogy az Orbán-kormány által életre hívott családi adócsökkentések és a kedvezmények hatásait is semmissé tehetik – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Az szja bármilyen emelése azt jelenti, hogy az emberek fizetését csökkentenék

– közölték a Tisza-csomaggal kapcsolatban a lappal. Rámutattak: a Tisza kiszivárgott adóemelése 22 és 33 százalékos adókulcsok bevezetését tartalmazza, ez brutális megszorítást jelentene, ami évente több százezer forinttal csökkentené a családok és a középosztály jövedelmét. Ez nemcsak a megélhetést nehezítené meg, hanem gyengítené a magyar bérek versenyképességét, erősítené a feketegazdaságot és visszavetné a foglalkoztatottságot – tették hozzá a minisztériumnál. Az adóemelés Brüsszel régi elvárása, amelyet a nemzeti kormány nem volt hajlandó teljesíteni – húzták alá a Világgazdaságnak.