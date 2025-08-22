augusztus 22., péntek

Soha ennyien

2 órája

A Szent István-napon csaknem nyolcszázezer ember ünnepelt Budapest rakpartjain

Címkék#Szent István-nap#budapesti#Magyar Turisztikai Ügynökség

A mobilcellaadatok alapján több mint 798 ezer mobiltelefonnal érkező ember vett részt a Szent István-napi ünnepségeken a budapesti rakpartokon és a környéken. Ez a szám 12,5 százalékkal több mint az elmúlt évben. A tűzijátékra a helyszínre érkezők száma pedig meghaladta a 450 ezret – tájékoztatta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pénteken az MTI-t.

A Szent István-napon csaknem nyolcszázezer ember ünnepelt Budapest rakpartjain

Tűzijáték az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án

Forrás: MTI

Fotó: Illyés Tibor

A cellaadatok szerint az ünneplők 83 százaléka magyar volt, ami 14 százalékos növekedést jelent a tavalyi adathoz képest. Budapest mellett a legtöbben az érdi, a budakeszi és a szigetszentmiklósi járásból érkeztek – tartalmazza a közlemény.

Fotó: Bodnár Boglárka / Forrás: MTI

A mobiltelefonnal rendelkező külföldiek csaknem 139 ezres száma 7 százalékos növekedést mutat a 2024-es Szent István-naphoz képest – tették hozzá.

A legfontosabb küldőországok között 

  • Németország, 
  • Románia, 
  • Lengyelország, 
  • Olaszország 
  • és Szlovákia szerepelt. 

A cellaadatok szerint a külföldi ünneplők 

  • 10 százaléka német, 
  • 9 százaléka romániai, 
  • 7 százaléka pedig lengyel volt.

Az esti tűzijátékra – mobiltelefonnal – érkezők száma 125 ezerrel volt több, mint 2024-ben.

A látogatók 80 százaléka magyar volt, hozzájuk mintegy 60 országból csaknem 89 ezer külföldi mobiltulajdonos vendég csatlakozott. Ez utóbbi 27 százalékkal több vendéget jelent, mint az előző évben.

A rakpartokon tűzijátékot néző nemzetközi turisták közül a legtöbben 

  • Romániából, 
  • Németországból,
  • Lengyelországból, 
  • Szlovákiából 
  • és Olaszországból látogattak a magyar fővárosba. 

A cellainformációkból az is kiderül, hogy idén augusztus 20-án a vidékről egy napra érkező, mobiltelefonnal rendelkező vendégek száma elérte a 395 ezret, 13 százalékkal volt több, mint tavaly.

Hangsúlyozták, hogy az MTÜ által vizsgált terület lefedi a budai és a pesti rakpartot, valamint a környező bekötő utcákat a Margit-sziget déli harmadától a Petőfi hídig. A fenti adatok az ezen a körzeten belül mobiltelefonnal rendelkezők számát mutatják. 

A tűzijátékot nézők azonban ennél jóval többen voltak, mivel a város számos egyéb pontján, továbbá a televízión és az online felületeken is több százezren követték az eseményt – olvasható a közleményben.

