augusztus 23., szombat

Bence névnap

13°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Interjú

1 órája

Panyi Miklós: kimagasló az érdekődés az Otthon start program iránt

Címkék#Panyi Miklós#Otthon start#hitel#albérlet#fix kamatozás#siker

Az Otthon start program az egész országot megmozgatta, óriási az érdeklődés – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjúban a Miniszterelnökség parlamenti és straté­giai államtitkára. Panyi Miklós hangsúlyozta a program erényeit, kiszámíthatóságát, valamint beszélt Magyar Péternek és az őt támogató baloldali sajtónak az alaptalan riogatásairól is.

MW
Panyi Miklós: kimagasló az érdekődés az Otthon start program iránt

Kimagasló érdeklődés mutatkozik az Otthon start program iránt, mondta Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és straté­giai államtitkára

Forrás: MW

Fotó: KALLUS GYOERGY

„Valóban megmozdult az ország, számolnak a fiatalok és a családok, kimagasló az érdeklődés a program iránt. Megmozdult az ingatlanszakma is: a hirdetők, a fejlesztők, valamint a bankok, az építőipar és azok, akik eladnák az ingatlanjukat. Nagyot nőttek a keresések az ingatlanportálokon, ugyanakkor azt is látni ebből, hogy ez nem csak néhány városra igaz, hanem minden vidéki településre. Ez fontos, hiszen az ország minden szegletében akarunk segíteni az első otthon vásárlásában” – nyilatkozta az Otthon start program sikeréről Panyi Miklós a Magyar Nemzetnek. 

LUS_620A1931
Panyi Miklós, a Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára az Otthon start sikeréről beszélt
Fotó: KALLUS GYOERGY / Forrás:  MW

Az államtitkár példátlannak nevezte, hogy 

„az albérletszezon közepén a számok azt mutatják: sok helyen csökkenésnek indultak a bérleti díjak, sokan albérlet helyett saját otthonban gondolkodnak már”.

Ez segítséget jelent az albérletpiacon levőknek is, hiszen a csökkenő albérletárak a bérlőknek kedveznek. Tehát a program nem csak az első lakásvásárlóknak, hanem az albérlőknek is segítség

– közölte. 

Az Otthon starttal kapcsolatos első visszajelzések alapján a program fő vonzerejeként a kiszámíthatóságot és a biztonságot jelölte meg.  

A legfontosabb a kiszámíthatóság és a biztonság: ez egy 25 éves futamidejű, fix 3 százalékos hitel, amelynek nincs árfolyam- és kamatkockázata, hiszen a hitelfelvevő végig azt az összeget fogja fizetni, ami a kölcsönszerződésen szerepel. Ez óriási érték

– mondta. 

Hozzátette, hogy a program második erőssége, hogy 

a törlesztőrészlet jóval alacsonyabb a piaci hitelekhez képest, így havonta sok tízezer, de akár több mint százezer forint megspórolható. A kisebb törlesztőrészletek emellett nagyobb hitelösszeg igénylését teszik lehetővé, így sokan nagyobb ingatlanban gondolkodhatnak. Például bruttó hatszázezer forint fizetésnél korábban 19-20 millió forintot lehetett igényelni, ez az Otthon starttal már harmincmillió forint fölé mehet, ami egy vagy két szobával nagyobb ingatlan vásárlását teszi lehetővé. A program negyedik erőssége a tízszázalékos önerő, amellyel alacsonyabb belépő összeg is elegendő az első otthon megvásárlásához. További fontos eleme, hogy kombinálható más családtámogatásokkal, például a falusi csokkal, a csok plusszal vagy a babaváró kölcsönnel

 – fejtette ki. 

A program célcsoportjaival kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, hogy alapvetően a fiataloknak írták, akiknek a lakhatás kérdése jelenti a legnagyobb diemmát. 

Az albérlet sokba kerül, amire nem szívesen költenének azok, akik már elszakadnának a szülői háztól. Náluk a program betalált, ahogyan azoknál az idősebb korosztályhoz tartozóknál is, akik a devizahitel-válság alatt vesztették el az otthonukat, és lemondtak arról, hogy újra saját otthonuk legyen. A program megmozgatja a külföldön élő honfitársainkat is, akik fél-egy évnyi albérlet árából – amit sokszor csak egy szobáért fizetnek – a hazájukban letehetik az első otthonuk kezdő részletét

 – fejtette ki. 

„De a fix 3 százalékos hitel betalált vidéken, a kis- és közepes városokban, valamint a megyei jogú székhelyeken, mivel a legnagyobb ingatlankereső statisztikái szerint ezeken a településeken a legkiugróbb az érdeklődés. Ez is óriási érték, hiszen az ellenzéki média hajlamos csak Budapestről beszélni, és nem foglalkozni azzal, hogy ez a program vidéken mekkora segítséget jelenthet”

– hangsúyozta Panyi Miklós. 

Mit ajánl a Miniszterelnökség parlamenti és straté­giai államtitkára azoknak, akik az osztrák határ közelében élnek és Ausztriában dolgoznak? Hogyan segíti az Otthon start a migránsok által egyre jobban elárasztott nyugati országokból hazatérni kívánó magyarokat? Integrálható valahogyan a most is futó Hazaváró programba? Miről és kiknek szól a Lakhatási tőkeprogram, tartható-e a fix 3 százalékos kamat? Panyi Miklós ezekre a kérésekre is részletesen válaszolt, valamint azokra az alaptalan, Magyar Péter és a baloldali médiában megjelent alaptalan riogatásokka kapcsolatosan is kifejtette véleményét. 

A válaszokért, a teljes interjúért KATTINTSON

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu