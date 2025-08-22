1 órája
Otthon Start hitellel rengeteget lehet spórolni
Akár egy kis lakás árát is megtakaríthatja, aki a piaci kamatozású lakáshitel helyett az Otthon Start program mellett dönt.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Drazen Zigic
Szeptemberben indul a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb otthonteremtési programja. Az indulást követően a legtöbb banknál azonnal elérhető lesz a konstrukció. Az érdeklődőknek érdemes tájékozódniuk, mert a bankok egy része kedvezményt adhat az induló költségekből, és bár a bankszövetség nem tartotta valószínűnek, amikor erről kérdezte a szervezetet a Világgazdaság, ám más szakértői vélemények szerint előfordulhat, hogy egy-egy pénzintézetnél 3 százalék alatt lesz a kamat. (Erre a jogszabály lehetőséget ad.)
A bankok most a piaci alapú lakáshiteleket akciózzák, így egy jól kombinált kölcsönnél a piaci hitelrész éves kamata 5,95 százalék is lehet.
Az Otthon Start ugyan még nem indult el, de most is erős a verseny, száguld a piac, amire csak rátesz majd a program megjelenése, magyarán kedvezőbb hitelkamatokra lehet számítani a nem támogatott konstrukcióknál is.
Az, hogy pontosan lássuk, mennyit spórolhatunk akkor, ha a piaci kamatozású lakáshitelek helyett az Otthon Startot választjuk, két szakértőt kérdezett a gazdasági lap. Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója és Oszlay András, az MBH Bank szenior elemzője nem csak azt számolta át, hogy a maximálisan felvehető 50 millió forintos hitelösszeg mellett mennyivel kedvezőbb az Otthon Start, hanem megvizsgálta a hitel járulékos költségeit is. Azt is számolták, hogyan teljesíthető a 10 százalékos önrész, nő e a különbség egy piaci hitel és kamattámogatott között az utóbbi javára akkor, ha a piaci alapú nincs végig fixálva és eljön a kamatforduló, estelgesen csökken a kamatszint.
Az elemzők azt is megnézték, hogy miért jó a bankoknak, ha az Otthon Start irányába terelik az ügyfeleket.
Ha azt feltételezzük, hogy a piaci kamatozású lakáshitel kamata a futamidő végéig 6,5 százalékon marad, 25 éven át havi 100 ezer forintos különbség mutatkozik a törlesztésben az Otthon Start hitel javára, ami tetemes különbség. Összesen 30 millió forintot jelent – vezette le a képtetet Oszlay András, az MBH Bank szenior elemzője. Ez alapból megspórolható 50 millió forint felvett hitelösszegnél az Otthon Starttal.
Egy kisebb lakás ára
Mivel egyes pénzintézetek 8 százalékos vagy akörüli kamattal is kínálnak lakáshitelt, Argyelán József a Bankmonitortól tovább megy. Mint rámutat: 50 millió forint kölcsönösszegnek a havi törlesztőrészlete 25 éves futamidő és 8 százalékos éves kamat mellett 386 ezer forint lenne.
Ugyanezen kölcsönre az Otthon Start keretében 237 ezer forintot kellene havonta fizetni.
A havi megtakarítás durván 149 ezer forint, ami a 25 év alatt 44,6 millió forintra hízna. Ez bizony már egy kisebb lakás ára.
Az MBH elemzője szerint a különbség mutatós, ugyanakkor nem árt szem előtt tartani, hogy pontosan milyen piaci hitelt hasonlítunk össze az Otthon Starttal. Ha az ügyfél a teljes futamidőre szeretné fixálni piaci alapú hitele kamatait, akkor általában magasabb törlesztőrészlettel kell kalkulálnia, cserébe nem árazódik át a hitel, védve az adóst a kamatok kedvezőtlen megváltozása esetén. „Másfelől a hosszú távú gazdasági kilátások akár 3,5-4 százalékos piaci kamatszintet is lehetővé tesznek, tehát egy gyakoribb kamatforduló lehetőséget ad arra, hogy akár csökkenjenek a különbségek a kamattámogatott és a piaci hitel között” – árnyalta a képet Oszlay András.
Fontos, hogy az Otthon Start ügyfél által megfizetendő kamata fix, évi 3 százalék, tehát.
A piaci hiteleknél is lehet a kamat végig fix, de ott jelenleg népszerűek a 10 évig fix kamatozású kölcsönök is, ezen hitelek kamata 10 év után módosulna
– mutat rá Argyelán József, aki lapunk kérésére konkrét példákkal szemlélteti, mi történhet egy kamatperiódus végén a törlesztőnkkel, ha piaci hitelünk van az Otthon Start hitel helyett.
Az Otthon Start erőssége
A szakember a példát arra alapozza, hogy az adós 50 millió forintot vett fel 25 éves futamidőre 7 százalékos éves kamat mellett. Az induló törlesztőrészlet jelen esetben 353 390 forint lenne. A kamat 10 évente változhat.
- A kamat 10 év után 1 százalékponttal emelkedik, azaz onnantól kezdve a kamat évi 8 százalék lesz. Ebben az esetben a 10-ik évet követően a havi törlesztőrészlet 375 731 forint lenne, és ez is maradna a 20-ik év végéig. Ekkor újabb kamatváltozás jöhet az akkor aktuális piaci viszonyoknak megfelelően.
- A kamat 10 év után 1 százalékponttal csökken, azaz onnantól kezdve a kamat évi 6 százalék lesz. Ebben az esetben a 10. évet követően a havi törlesztőrészlet 331 777 forint lenne, és ez is maradna a 20. év végéig. Ekkor újabb kamatváltozás jöhet az akkor aktuális piaci viszonyoknak megfelelően.
A kamat és a törlesztőrészlet mellett mindenképpen érdemes a THM-et is megnézni, ez fejezi ki ugyanis évesített százalékos formában a hitel teljes költségét. Itt a törlesztő mellett megjelenhetnek további, a kölcsönhöz kapcsolódó tételek – mutat rá az elemzési igazgató. Ezek – teszi hozzá az MBH szakértője – jellemzően egyszeri költségek.
Ide tartozik többek között a folyósítási díj, az ingatlan értékbecslése
– húzza alá Oszlay András. A kamattámogatott hiteleket 3-3,3 százalékos THM-mel hirdetik a bankok a szeptemberi indulás előtt. Az MBH elemzője szerint ennek mértéke nem nagyon tér el a hitelintézetek között. Úgy véli, bár a konstrukciót beharangozó hirdetmények mindössze 10 százalék önerővel kecsegtetnek, a jelenlegi szabályozás alapján erre egyelőre csak a 41 év alatti hitelfelvevők, illetve zöldminősítésű ingatlanok esetében van mód.
A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.