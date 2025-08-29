Neurokognitív Központ nyílt a budapesti magánkórházban

A demencia napjainkra világszerte és Magyarországon is népbetegséggé vált: a világon közel 60 millió embert érint, hazánkban pedig 200–250 ezer ember él valamilyen neurokognitív zavarral. A 65 év feletti lakosság körében minden ötödik ember szembesül a tünetekkel. A demencia nem önálló kór, hanem tünetegyüttes, amely az agyműködés tartós és fokozatos romlásával jár. Legjellemzőbb jelei a memória és a gondolkodási képesség hanyatlása, de a figyelmet, a nyelvi készséget, a tájékozódást, a döntéshozatalt és a mindennapi életvitel számos területét is érintheti.

Bár a neurokognitív betegségek, köztük az Alzheimer-kór jelenleg nem gyógyíthatók, a nemzetközi kutatások bizonyítják: a korai felismerés és a célzott életmódbeli beavatkozások akár 45%-kal csökkenthetik a demencia kialakulásának esélyét, és évekkel késleltethetik a tünetek megjelenését.

A Liv Duna Medical Centerben megnyílt Neurokognitív Központ ebben kínál áttörést a magyar egészségügyi szolgáltatások piacán.

„A demencia korai felismerése kulcsfontosságú. Minél előbb kezdődik a prevenció, annál nagyobb az esély arra, hogy hosszú éveken át megőrizzük a jó szellemi teljesítőképességet és az önállóságot” – emelte ki Prof. Dr. Kamondi Anita a program orvosszakmai vezetője.

A Liv Duna Medical Center és a Brain Health Kft. együttműködésével megvalósuló központ öt, egymásra épülő szolgáltatáscsomagot kínál – szűrőcsomag, diagnosztikai csomag, differenciáldiagnosztikai szolgáltatások, genetikai diagnosztikai csomag és intervenciós szolgáltatások –, amelyek során a páciensek komplex kognitív teszteken, korszerű képalkotó vizsgálatokon, labor- és genetikai szűréseken, valamint részletes életmód- és kockázatfelmérésen vesznek részt.

Az eredmények alapján a szakértői csapat teljes képet alkot az idegrendszer aktuális állapotáról, és meghatározza a jövőbeni kockázatokat.

A központ szolgáltatásai különböző élethelyzetekben nyújthatnak segítséget. Azok számára is elérhetők, akiknek jelenleg nincs gondolkodási zavara, de szeretnék felmérni egyéni kockázatukat. A program ugyanakkor azoknak is ajánlott, akik már tapasztalnak kognitív panaszokat, és ezeket szeretnék kivizsgáltatni.

Segítséget kaphatnak azok is, akiket enyhe kognitív zavarral vagy demenciával diagnosztizáltak, és a diagnózis, illetve a terápia pontosításához keresnek szakértői véleményt.

Emellett lehetőség van a genetikai háttér vizsgálatára a demencia kialakulási kockázata és öröklődési esélyei szempontjából, valamint olyan személyre szabott program kidolgozására, amely a betegség megelőzését célozza.