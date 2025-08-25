Fontos!
Keddtől emelkedik az üzemanyagok ára
A Mol mindkét üzemanyagfajta árát megemeli.
A Mol XI. kerületi Prielle Kornélia utcai benzinkútja 2025. május 8-án
Forrás: MTI
Fotó: Soós Lajos
Az olajcég reagál a piaci folyamatokra. Az elmúlt napokban mind a két tényező az autósok számára kedvezőtlen irányba mozdult el. A forint is gyengült a dollárral szemben, hétfőn napközben 339 forint fölött kell fizetni a zöldhasú egységéért – írja a Világgazdaság.
Emellett a Brent olajfajta ára is emelkedett: hordóját 67 dollár fölött jegyzik.
A Mol döntése szerint
a benzin bruttó 2, a gázolaj ára bruttó 3 forinttal kerül majd többe.
Ma a következő átlagárakkal találkozhatunk a kutakon (2025. 08. 25-én):
- 95-ös benzin: 581 Ft/liter,
- gázolaj: 588 Ft/liter.
Ezek az árak emelkednek tehát holnaptól, érdemes még ma ellátogatni a kutakra.
