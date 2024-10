Az Unilever az MTI-nek küldött közleményében szerdán ismertette, hogy új termékkategória és világszerte ismert szépségápolási márkák gyártási tevékenységét hozza Magyarországra: a közeljövőben elindul az Axe, Rexona és Dove márkájú aeroszolos dezodorok előállítása. A vállalat nyírbátori telephelyén épül fel az új üzem, amelyben évente 150 millió palack dezodor készülhet. Ezzel az Unilever globális hálózatában a nyírbátori egység lesz a 4. legnagyobb kapacitású ilyen üzem. A tervek szerint a termelés 92 százaléka exportra kerül, így a hazai piac lefedése mellett innen szállítanak majd Csehországba, Romániába, Lengyelországba, Szlovákiába, Ukrajnába és Görögországba is. Az építkezés idén ősszel indult el, a termelés pedig várhatóan 2026 első felében kezdődhet. Az Unilever a szépségápolási és testápolási termékek, a háztartási vegyiáruk, az élelmiszerek és a jégkrémek piacának egyik vezető globális gyártója és forgalmazója. Több mint 190 országban értékesíti termékeit, amelyeket naponta 3,4 milliárd ember használ. Világszerte 128 000 munkatársa van a vállalatnak, 2023-ban 59,6 milliárd euró árbevételt ért el. Csaknem 1300 munkavállalót foglalkoztat az Unilever Magyarország Kft., a globális Unilever hazai leányvállalata. Az Unilever Magyarország Kft. regionális irányító szerepet is betölt, a magyar, szlovén, horvát és boszniai menedzsment folyamatok központja is, és így mintegy 20 millió fogyasztó ellátásáért felel. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint az Unilever Magyarország Kft. nettó árbevétele 2023-ban 135,43 milliárd forint, 2022-ben 122,56 milliárd forint volt. A társaság tavaly 1,40 milliárd forint veszteséggel zárt, míg egy évvel korábban 3,80 milliárd forint volt a nyeresége.