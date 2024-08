A Nemzetgazdasági Minisztérium a KSH jelentése alapján megállapította, hogy a magyar üzemanyagárak továbbra is a szomszédos országok átlagárai alatt maradtak, ami megfelel a kormány szándékainak. A kormány elvárása, hogy a magyar családok védelme érdekében az üzemanyagkereskedők, a jövőben is a szomszédos országok átlagára alatt tartsák az üzemanyagárakat, ezért továbbra is bízik az üzemanyagkereskedők együttműködésében – olvasható az NGM közleményében.