A SPAR négy héten keresztül hetente 200 háztartási és vegyiárucikk árát csökkenti. Az INTERSPAR hipermarketekben 850-féle vegyi és papíráru, valamint 1500-féle kozmetikai és női higiéniai termék folyamatosan elérhető, de a legkisebb szupermarketben is megtalálható a legnagyobb márkák kínálata versenyképes áron. A vásárlók egyre tudatosabban választják a nagyobb kiszereléseket, amelyek ár-érték arányban is kedvezőbbek, ezért a SPAR kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ebben a szegmensben is kiváló árakat biztosítson.

Augusztus 5-től kedvezőbb árak

Néhány példa az elkövetkező hetek alacsony áraira: