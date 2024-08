Elhibázott szankciók, romló ipari teljesítmény

A magyar gazdaság kilátásaira továbbra is óriási befolyással vannak az uniós külpiacok, amelyek láthatóan szenvednek a háború és az Európai Bizottság szankciós politikája által okozott bizonytalan gazdasági környezetben. Ezért csökkentette a kormány az idei gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését, és ezért bízik abban, hogy a konfliktus lezárásával visszatérhetünk a növekedési pályára.

Látható, hogy már hosszabb ideje egész Európában romlik az ipar teljesítménye a háború miatt, és ennek igazi oka, hogy Brüsszel ragaszkodik elhibázott szankciós politikájához. Az emiatt emelkedő költségek ugyanis növelik a fogyasztói árakat, visszavetik a fogyasztást, és ezáltal a cégek gyártási és beruházási kedvét is.

Mint arról a kormány többször is nyilatkozott, mindezért az ipar teljesítményének helyreállításához békére van szükség. A háború miatt gyengélkednek ugyanis az európai külpiacaink is, különösen a német gazdaság, amelyet a vállalatok a gyakorlatban csökkenő keresletként érzékelnek. Vagyis csak a béke hatására állhat helyre a kereslet, így az ipar teljesítménye is, a magyar növekedés pedig ismét elérheti a dinamikus, 4 százalékos szintet.

