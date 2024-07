Az új hajók a világ legrangosabb dizájndíját, a RED DOT Design Awardot, valamint a neves nemzetközi iF Design díját érdemelték ki. Az előbbit az ipari formatervezés kiválóságai nyerhetik el.

A Bahart hajóit a termékdesign kategóriában díjazták.

A közlemény szerint az 1953-ban alapított iF Design díj szintén globálisan az egyik legfontosabb design elismerés, amellyel a kiemelkedő minőséget és az innovációt értékelik. A nyertesek munkáit bemutatják az iF World Design Guide-ban, és az iF Design kiállításokon is – tették hozzá.