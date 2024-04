A villamos energia szerepe fokozatosan erősödik az energiamixben - közölték. Mint írták, erre utal az is, hogy az áramfelhasználás kismértékben, 1,3 százalékkal nőtt az elmúlt fűtési szezonban. Azonos arányú emelkedés látható e téren az idei első negyedéves adatokban is - tették hozzá. Megjegyezték, hogy a földgáz esetében viszont januártól márciusig is csökkenés mutatható ki, a 100 millió köbméterrel alacsonyabb igénybevétel 3,2 százalékos mérséklődést jelent.

Magyarország egymást követő két időszakban teljesítette felül az uniós elvárást a gázfogyasztás visszafogásában - emelték ki, hozzátéve, hogy az előző öt év átlagához képest a tagállamoknak 15 százalékkal kellett kevesebb földgázt használniuk.

Hazánk a kötelező szintet meghaladó, 20 százalékos megtakarítást ért el tavaly után idén áprilisig is - hangsúlyozták.

Úgy látják, hogy a gazdaság újraindulásával a vállalkozások energiaigénye nőhet, de az elért fogyasztáscsökkentés nagyobbik hányada hosszabb távon is megőrizhető lehet.

Az Energiaügyi Minisztérium arra is emlékeztetett, hogy a magyar családok a rezsicsökkentésnek köszönhetően változatlanul Európa legalacsonyabb áram- és gázárait fizetik. Hozzátették, hogy a kormány a háborús időkben is többféleképpen segíti a háztartásokat energiafogyasztásuk mérséklésében.

Példaként írták, hogy a Napenergia Plusz Program a zöldenergia termelésére és tárolására alkalmas modern napelemes rendszerek telepítését támogatja, ezzel erősíti az önellátási képességet. A júniusban induló otthonfelújítási program az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésével járul hozzá ahhoz, hogy a nyertesek könnyebben tarthassák fogyasztásukat a rezsivédett sáv alatt - írták.