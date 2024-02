A mostani esetek - amelyek nem a biztonságosan működő hazai bankokat, hanem egyéb szereplőket érintenek - azt jelzik: a fogyasztóknak még az ismert társaságok környezetében is elővigyázatosaknak kell lenniük. A bankkártyás csalások miatt elszenvedett ügyfélkárok összegét befolyásolhatja, hogy a (külföldi) autókölcsönzéshez, szállásfoglaláshoz (de akár egy automata benzinkút használatához is) a harmadik fél szolgáltatók - részükről méltányolható üzleti-elővigyázatossági okokból - nem csak a szolgáltatási költséget vonják le, de ezen felül letétet is felszámítanak.

Ha az ügyfél a szolgáltatás igénybevétele során nem okozott kárt (például nem sérült az autó vagy a szállodai szoba), a letétet utólag visszatérítik. Előfordulhat az is, hogy már a foglalás után a szolgáltató legálisan egy kis összegű "próbalevonást" végez az ügyfélkártyáról - így ellenőrzi, hogy az tényleg létezik -, amelyet aztán azonnal visszatérít. Akadnak olyan szolgáltatók is, akik a letét teljesítéséhez készpénzt, esetleg betéti bankkártyát nem, csak hitelkártyát fogadnak el.

Egyes ügyfelek jelzése szerint kizárólag a jól ismert szolgáltatók felületén adták meg a közvetített szolgáltató harmadik fél (például autókölcsönző) kifizetéshez szükséges adataikat (név, kártyaszám, lejárati dátum, CVC-kód). Ennek ellenére utólagosan - akár a szolgáltatás sikeres igénybevétele után, például külföldi utazásukról hazatérve - az tapasztalták, hogy további nagy összegeket próbáltak leemelni kártyaszámlájukról - sorolta a példákat az MNB.

Más esetekben bűnözői körök szerezhették meg nagy tömegben a szállásfoglaló/autóbérlő ügyfelek email címeit (vagy az ismert utazási szolgáltató vagy a harmadik fél partner informatikai rendszerének feltörésével). Ezek ismeretében az ismert szállásközvetítő vagy egyéb céghez látszólag hasonló email címről követelték, hogy a fogyasztók adják meg banki adataikat "megerősíteni azonosításukat" vagy mert "bankkártyájukkal problémák merültek fel", különben visszatérítés nélkül törlik szállás/autófoglalásaikat.