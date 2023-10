A kormány feladata az, hogy ebben az összetett és bonyolult helyzetben megtalálja a Magyarország számára legjobb válaszokat az energetika területén is. Nem okozunk meglepetést, a kormány kitart eddigi politikája mellett, továbbra is támogatjuk a gazdaság fejlődését, a munkahelyteremtést és a családokat. Az energiapolitika is ezt a célt szolgálja