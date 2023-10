Még jöhet hosszabbítás: egyáltalán nem biztos, hogy az év végével vége szakad a 2022 elejétől élő, a lakossági jelzálogkölcsönök és a kis- és középvállalkozói hitelek nagy részét érintő kamatstopnak. A kormány múlt csütörtökön a Facebook-oldalán jelentette be, hogy novemberben dönt az intézkedés további sorsát illetően. Az intézkedés legutóbbi, májusi meghosszabbításakor ugyanakkor az is elhangzott, hogy – miután a jegybanki irányadó kamat alakulásával együtt mozognak a referenciakamatok is – a kormány a jövőre vonatkozóan azt az elvi döntést hozta, hogy a kamatstopok kivezetésére csak akkor adódik lehetőség, ha a jegybanki irányadó kamat egy számjegyű lesz.

Mindezek alapján adott az elvi lehetősége annak, hogy novemberben az újabb hosszabbítás mellett dönt a kormány, hiszen az elemzők várakozásai szerint valamikor a jövő év elejére eshet 10 százalék alá a magyar irányadó ráta.