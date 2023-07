Agrárminiszter: Magyarország megvédi sertésállományát az afrikai sertéspestitől Magyarország számára létkérdés, hogy megóvja a házisertés-állományát az afrikai sertéspestitől, ezért olyan hatósági intézkedéseken dolgozik, amelyek csökkentik a fertőzés elterjedésének esélyét – jelentette ki a magyar agrárminiszter Brüsszelben kedden. Nagy István a tagországok agrárminisztereinek tanácsülését követően magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: kétoldalú megbeszélés keretében Horvátország agrárminisztere arról tájékoztatta, hogy országában megjelent az afrikai sertéspestis vírusa a házisertés-állományban is. A magyar agrárminiszter rámutatott: ez komoly gazdasági fenyegetettség Magyarország számára is, hiszen épp a határ közelében jelent meg a vírus. Mivel a turisztikai főszezon miatt tízezrek érkezenek haza Horvátországból, és behurcolhatják az afrikai sertéspestis vírusát, Magyarország azonnali intézkedéseken dolgozik – mondta. „Magyarország számára létkérdés, hogy megóvja a házisertés-állományát ettől a vírustól, ezért azonnal riadót rendeltem el, és fokozott intézkedések bevezetését a megelőzés céljából” – fogalmazott Nagy István. Hozzátette: olyan hatósági intézkedések meghozatalát készíti elő Magyarország, amelyek csökkentik a fertőzés esélyét és veszélyét. Elmondása szerint egyebek mellett olyan sáv kialakításán dolgoznak, amelyben nincsenek vaddisznók, nincsenek hordozók, hogy a lehető legkisebbre lehessen csökkenteni annak az esélyét, hogy valamilyen módon a házisertés-állomány is elkapja a vírust. Ennek beláthatatlan gazdasági következményei lennének, úgyhogy az elkövetkező napok, hetek, hónapok egyik legkiemeltebb állategészségügyi feladata az lesz, hogy hogyan tudjuk megóvni a hazai sertésállományunkat ettől a borzalmas vírustól – hangsúlyozta Nagy István.