Európában és a világpiacon is is meghatározó a magyar vetőmag

A Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezetnek és Terméktanácsnak jelenleg 1153 tagja van. A stratégiai jelentőségű, az élelmiszerlánc első lépcsőjének tekinthető hazai ágazat meghatározó Európában és a világpiacon is. A mintegy 110 ezer hektáron zajló magyar vetőmag-előállítás értéke éves szinten 190 milliárd forintot tesz ki. Az ágazat szereplői nemcsak a ha-zai igényeket szolgálják ki vetőmagokkal, hanem jelentős, 120 milliárd forint értékű export-tevékenységet is folytatnak. A legjelentősebb célországok közé az Európai Unió és a Függet-len Államok Közösségének államai tartoznak. A szektor évente több mint 100 különböző faj-ból, csaknem 1300 fajta vetőmagot állít elő.