Hasonló a helyzet a húsáruk esetében, itt is termékfüggő, hogy árcsökkenés vagy áremelkedés történt a megelőző hónaphoz képest. Az egyéb élelmiszerek esetében is árcsökkenést mutatnak az adataink, bár itt több árstopos termék is bekerült a vizsgálat körébe. Mérséklődést mutat a rizs és az ásványvíz ára, valamint – sokak örömére – a söré is. A száraztészta ugyanakkor a vizsgálat idején drágább lett, miközben ezen termékkör árcsökkenéséről szóló hírek járták be korábban a sajtót.

Hetek óta élesen versengő láncok

Az Aldi március elején bejelentette: folytatják az alapvető élelmiszerek körében a tartós és jelentős árcsökkentéseket. Azaz a 10 dekás teavaj 20 százalékos ármérséklését követően – terméktől függően – 20–23 százalékkal alacsonyabb áron kínálják a magyar beszerzésű trappista sajtokat is.

A leggyorsabb válasz a CBA-tól érkezett: a magyar üzletlánc ugyancsak 20 százalékot meghaladó mértékű árcsökkentést hajtott végre a trappista sajtoknál, szintén március 1-jétől. Ezek után a Lidl sem akart lemaradni: március 6-tól nagymértékben és tartósan csökkentette a kínálatában található legnépszerűbb sajtok árát. Ezzel a sajtok – kiszereléstől és típustól függően – akár 25 százalékkal is olcsóbbak lehetnek, amit a Makronóm blog gyűjtése is igazol (lásd az 1.táblázatot). A Penny mintegy félszáz termék árát vitte le – akciók keretében – az elmúlt hetekben, általában szintén 20-30 százalékkal.

A SPAR és a Tesco nyilatkozataik alapján hűségprogramjaik erősítésével, azaz kártyaprogramjukkal elérhető kedvezményekkel igyekszik versenyképes árakat biztosítani vásárlóinak. Előbbi hetente 1600, utóbbi 1200 terméket kínál extra, nem feltétlenül minden vevője számára vagy meghatározott időszakokban elérhető kedvezményes áron.